Films over landgoederen in de oorlog

Foto Hielco Kuipers Kasteel Oud Poelgeest.

REGIO - Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft van tien landgoederen en buitenplaatsen een deel van de oorlogsgeschiedenis op film vastgelegd.

Door Ruud Sep - 7-10-2016, 21:03 (Update 7-10-2016, 21:03)

Het gaat daarbij onder andere om Oud-Poelgeest in Oegstgeest, Oostergeest en Huys te Warmont in Warmond, Klein-Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en Clingendael, Oud Wassenaar en De Wiltzangk in Wassenaar. De films gaan over sloop (zoals bij Klein-Leeuwenhorst dat moest wijken voor de aanleg van de Atlantikwall) en vorderingen door de Duiters (zoals bij De Wiltzangk), maar ook over onderduikers en vluchtelingen.

De films zijn te bekijken via www.geschiedenisvanzuidholland.nl