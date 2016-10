Claudia de Breij oefent conference in Leiden

LEIDEN - Herman Finkers deed zijn oudejaarsconference op televisie afgelopen jaar live vanuit de Leidse Schouwburg. Ongewild heeft hij daarmee een trend gezet.

Door Theo de With - 8-10-2016, 11:18 (Update 8-10-2016, 11:36)

Zijn opvolgster Claudia de Breij gaat het op 31 december ook live doen. Niet vanuit Leiden, zij heeft gekozen voor het Oude Luxor in Rotterdam. Geen ingeblikte conference meer, maar op dat moment gespeeld en rechtstreeks op televisie uitgezonden.

Sinds begin september is Claudia de Breij op pad met try-outs van haar oudejaarsconference. Ze is nu drie dagen in Leiden...