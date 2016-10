De uitslag van de Leidens Ontzet Quiz

foto Erfgoed Leiden en Omstreken Stadhuis van Leiden voor de brand van 1929

Het is weer zover. De uitslag van ’De grote Leidens Ontzet Quiz’ is hier. Jos van den Broek kwam dit jaar met vijftien lastige vragen over de geheimen van de renaissancegevel van het Stadhuis.

Door Ivy Grootendorst - 10-10-2016, 8:00 (Update 10-10-2016, 8:00)

Van de 144 inzendingen was er dan ook maar ééntje foutloos. Van de 24 deelnemers die slechts één fout hadden zijn er negen geloot die een prijs krijgen. De meeste fouten zijn gemaakt bij vraag 2, 4 en 14. Hieronder de vragen plus de juiste antwoorden.

Vraag 1: De bouwmeester die de voorgevel van het Leidse stadhuis ontwierp, heette. Antwoord A: Lieven de Key.

Vraag 2: Deze belangrijke bouwmeester ontwierp in Leiden ook. Antwoord D: Alle drie de gebouwen.

Vraag 3: De gevel van het Leidse stadhuis is de langste renaissancegevel van Nederland. De term ’Renaissance’ slaat op de wedergeboorte van kenmerken uit. Antwoord C: De Griekse en Romeinse oudheid.

Vraag 4: Bovenaan de stadhuistrap staan twee beelden. Boven het linker beeld staat in steen gebeiteld. Antwoord C: ANNO MDLXXIIII Geraect.

Vraag 5: Boven het rechter beeld, ’De Vrede’, staat gebeiteld. Antwoord B: ANNO MDXCVIIII Gemaect.

Vraag 6: Het Romeinse jaartal MDLXXIIII boven Vrouwe Justitia betekent. Antwoord B: 1574.

Vraag 7: Als herinnering aan de geuzen staan op enkele ’pinakels’ op het dak van het stadhuis. Antwoord A: Maansikkels.

Vraag 8: Jan van Hout was ook dichter. Boven de toegangsdeur bovenaan het bordes staat zijn tekst. Antwoord A: U hand my had gheraeckt Heer. Mijn mond u gonst nu smaeckt weer.

Vraag 9: Links van de trap een poortje, waarboven een hardstenen plaat is aangebracht met in het fries: ANNO 1598. Het middengedeelte van het vers bestaat uit een aantal hoofdletters en geeft de duur van het tweede beleg aan. Antwoord C: 131 dagen.

Vraag 10: De goudgekleurde Romeinse cijfers geven bij elkaar opgeteld een jaartal weer. De W moet daarbij als twee Romeinse V’s worden gelezen. Ook van de O is een V gemaakt. Dat jaartal is. Antwoord A: 1574.

Vraag 11: Op diverse gebouwen in de stad vind je boven de deuren of poorten de kop van een dier met een ring in zijn bek. Dat dier is. Antwoord D: een leeuw.

Vraag 12: Welke tekst komt zowel op de voorgevel van het Stadhuis voor als op de ruïne van de Vrouwekerk? Antwoord C: En Salicht Leiiden.

Vraag 13: ’Bewaert Heer Hollandt En Salicht Leiiden’ is de titel van een canon die werd geschreven door de grootste componist die Leiden heeft voortgebracht. Het gaat om. Antwoord D: Cornelis Schuyt.

Vraag 14: Eén van de twee beeldjes op de balustrade van de stadhuistrap bevindt zich ook elders in Leiden, namelijk. Antwoord D: Die met de zandloper, op het binnenplaatsje van het Gerecht.

Vraag 15: Links van de stadhuisgevel bevindt zich het toegangspoortje van de voormalige Vleeshal. Wat is het jaartal op dat poortje? Antwoord D: 1670. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

’De Leidens Ontzet Quiz’ winnaars

Arjan Stoffels uit Leiden wist elke vraag juist te beantwoorden en wint een diner. De rest van de winnaars hadden allemaal één fout. Sam Anes uit Leiden wint twee kaarten voor Soldaat van Oranje. De Leidse José van der Meer mag highteaën bij het Regthuys in Wassenaar. De 3 October-tassen gaan naar de Leidse M. van der Meer en Cokkie van Wieringen uit Leiderdorp. De vijf Leidsch Dagblad powerbanks zijn gewonnen door de familie Lambert (Voorschoten), Erik Meiland (Leiden), Gerrit de Bock (Leiden), Pieter Stouten (Leiderdorp) en Conny Meiland (Hillegom).