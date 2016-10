Vrouw gewond na val met scooter in Leiden

LEIDEN - Een jonge vrouw is maandagochtend gewond geraakt na een val op de Haagse Schouwweg in Leiden. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het is nog onduidelijk waardoor de val werd veroorzaakt. Het is het tweede ongeluk op de Haagse Schouwweg in korte tijd. Op dinsdag vier oktober werd een fietser aangereden op de rotonde.