Wie, wat, waar: David van den Beld

Foto Hielco Kuipers David van den Beld.

Wie: David van den Beld (21) Wat: gitarist Waar: Leiden Waarom: speelt zaterdag met zijn band Destructive Penguins in de Qbus, in het kader van de tiende editie van ipsYlon-festival.

Door Robert Toret - 10-10-2016, 10:47 (Update 10-10-2016, 10:47)

Wie zijn Destructive Penguins?

„Vijf Leidse jongens met passie voor muziek die elkaar op de middelbare school, het ’Bona’, hebben gevonden. Dat is alweer vier jaar terug. We begonnen als coverband en traden op tijdens schoolfeestjes en zo. Al snel ontdekten we dat we zelf ook wel ’aardige’ muziek konden maken. Daar zijn we ons op gaan toeleggen. We regelden zelf gigs in kleine cafeetjes als ’t Keizertje en De Tregter. Van daaruit hebben we stappen gemaakt. Dit jaar gaat het ineens bizar hard. Zo hebben we een eerste EP uitgebracht, op Parkpop gestaan en openden we Werfpop, op het podium waar daarna ook De Jeugd van Tegenwoordig stond. De hekken gingen open en hele hordes mensen kwamen het veld op. Heel tof. Onze grote doorbraak. Nou, dat wil ik nog niet zeggen. Maar we kloppen zeker op de deur.”

Wat voor muziek maken jullie?

„Je hoort er invloeden van funk, soul, jazz, hiphop en reggae in terug, maar de rode draad is rap. Mensen zeggen wel eens dat we iets van Urban Dance Squad weg hebben. Daar kan ik me wel in vinden. En misschien ook wel wat van Chef’Special, maar dan een ruigere versie. ”

Wat gaat er zaterdag gebeuren?

„We gaan de tent plat spelen. Het is een open podium festival, met een aantal geboekte bands, waaronder wij dus. Er zijn drie locaties naast de de Qbus, ook de Vrijplaats en Cab03 aan de Middelstegracht. Voor ons is het wel leuk om in de Qbus te staan. Daar hadden we destijds ons eerste échte optreden. Kunnen we mooi laten zie hoe we gegroeid zijn. ”

Kom je wel eens in het theater?

„Als échte ’Leienaar’ ben ik uiteraard naar Jochem Myjer en Soldaat van Oranje geweest. Verder check ik graag bandjes uit. En ik bezoek af en toe concerten. John Legend en vooral John Mayer. Dat is toch wel mijn held.”

Naar welke muziek luister je?

„Naar oude blueshelden als Ray Charles, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, maar ook Shawn Mendes en dus Mayer. Hij is een geweldige gitarist, echt een voorbeeld. Ik heb dezelfde gitaar als hij. Die heb ik speciaal uit Engeland laten invliegen. Heb ik heel wat uurtjes voor moeten beunen bij de AH op het Vijf Meiplein.”

Lees je veel?

,,Vooral voor mijn opleiding fysiotherapie, aan de Hogeschool Leiden. Door mijn studie en de band heb ik er helaas weinig tijd voor. Vroeger vrat ik alles van Thea Beckman en Leon de Winter.”

Wat is de mooiste Leidse plek?

„.De Nieuwe Rijn, waar ik sinds twee maanden - samen met Gijs, onze zanger - aan woon. Middenin de historische binnenstad. Een prachtig stukje Leiden. Ik voel me een bevoorrecht mens.”

Wat is je favoriete app?

„Deezer. De meeste mensen gebruiken Spotify om te streamen, maar dit zit gratis bij m’n telefoonabonnement. En tja, als arme student. Als ik een album echt goed vind, koop ik ’m trouwens bij Velvet of Plato. Dan wil ik dat schijfje in mijn handen hebben en het boekje kunnen lezen. Een oude romanticus? Misschien wel een beetje.”