’Speelfilm maken is spannend avontuur, maar wel heel leuk’

Archieffoto Dutch Film Works Scene uit Kenau.

LEIDEN - Weet waar je aan begint. Een Nederlandse bioscoopfilm maken is een ingewikkelde, langdurige en dure aangelegenheid.

Door Binnert Jan Glastra - 10-10-2016, 12:11 (Update 10-10-2016, 12:11)

Die waarschuwing geeft Els Rientjes, die samen met San Fu Maltha de filmKenauproduceerde, graag mee aan partijen die overwegen een film van Leidens Ontzet te maken nadat burgemeester Lenferink dat op 3 oktober schertsend suggereerde. Om er direct aan toe te voegen dat ze het wel ontzettend leuk zou vinden als die film er ooit komt. ,,Het is belangrijk dat dit soort verhalen verteld blijven worden.’’

Tien jaar liefst duurde het voordat Kenau van de schrijftafel op het grote witte doek belandde. Alleen al het vinden van een producent die eraan wilde beginnen, nam veel tijd in beslag. ,,En zo’n film is niet goedkoop, Kenau kostte 6 miljoen euro. Je zult het waarschijnlijk internationaal moeten aanpakken om de kosten te kunnen beheersen. Want er moet een hoop gebeuren, en je moet veel bouwen om het echt een historisch verhaal te laten zijn en je ook de stad goed wilt laten zien.’’

Dat brengt dan ook weer zijn eigen problemen met zich mee, weet Rientjes. ,,Houd er rekening mee dat je ook creatieve invulling uit andere landen moet halen als je daar financiering wilt halen. En met Kenau was de corruptie in Hongarije (waar veel opnames zijn gedaan, red.) ook een groot probleem. Veel geld dat naar de film had moeten gaan, is daar nu nog.’’

Rientjes wil enthousiaste Leidenaars niet ontmoedigen, integendeel. Ze vindt Leidens Ontzet een prachtig verhaal. ,,En een film begint met een mooi verhaal dat voor een deel op waarheid berust. En er moet drama in zitten. Voor Kenau hebben we trouwens nog een personage geleend uit Leidens Ontzet om het verhaal aan te vullen, Magdalena Moons, al noemden we haar anders. Maar de twee belangrijkste dingen aan het begin is bepalen wie de schrijver wordt en wie de producent. En je moet een geldschieter hebben, of iemand die de cashflow op gang houdt. Want met een film komt opbrengst helemaal aan het eind. Het is een lang, spannend avontuur. Je moet echt lef hebben om zoiets te doen.’’

Het Filmfonds kan wellicht ook een handje helpen. Met advies en met geld, legt woordvoerder Johan Mees uit. ,,We zijn de hoofdfinancier in Nederland als gaat om films die in bioscoop worden uitgebracht. We ondersteunen in alle fasen, van ontwikkeling tot distributie. Gemiddeld 30 tot 40 procent, soms iets meer. Van EU mag niet meer dan de helft, tenzij het echt een exceptioneel moeilijke film is, die niet gemaakt zou worden als het aan de markt was.’’