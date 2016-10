450 mensen per seconde willen naar Jochem Myjer

NOORDWIJK - 450 mensen per seconde probeerden maandagochtend online een kaartje voor Jochem Myjer in de Noordwijkse Muze te bemachtigen. De website kon zoveel enthousiasme niet aan en was voor velen onbereikbaar. ,,Een aantal kwam er doorheen, maar we hebben veel mensen moeten teleurstellen”, vertelt directeur Natasja Heemskerk.

Door Laura Heerlien - 10-10-2016, 13:01 (Update 10-10-2016, 13:45)

De voorverkoop van de try out-voorstelling die Myjer 9 november houdt, begon om tien uur, maar om half zeven ’s ochtends stonden de eersten al voor de deur van De Muze. ,,Om negen uur hebben we de deur maar open gedaan omdat het zo koud was. Honderd man wilde een kaartje, uiteindelijk hebben we er vijftig aan de deur verkocht. De rest was al weg via internet.” De Muze kan 320 bezoekers kwijt.