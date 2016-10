Nieuwbouw mbo-college Leiden nu officieel open

Archieffoto Hielco Kuipers Het nieuwe schoolgebouw, vlak voor het klaar was.

LEIDEN - Het nieuwe schoolgebouw aan de Breestraat is maandag officieel geopend. Burgemeester Lenferink verricht de openingshandeling en daarmee vieren ID College en ROC Leiden dat ze vanaf dit schooljaar een pand delen. Dit is de opmaat naar de fusie, die gepland staat voor volgend jaar.

Door Janneke Dijke - 10-10-2016, 13:53 (Update 10-10-2016, 13:53)

’s Ochtends ontvingen de scholen onderwijsminister Bussemaker. Zij kreeg een rondleiding door het pand, dat aanvankelijk alleen voor het ID College gebouwd werd. Vanwege de naderende fusie besloten de twee scholen in het nieuwe pand aan de Breestraat samen het mbo-college gezondheidszorg te vestigen. Bussemaker liet zich informeren over hoe de scholen de afgelopen maand samen les begonnen te geven aan eerstejaars leerlingen van de zorgopleidingen. In dat jaar zitten leerlingen van ROC en ID bij elkaar in een klas.

De scholen gaan het komende jaar steeds meer samen doen. Vorige maand voegden ze de entreeopleidingen samen. In gebouw Level zitten de welzijnsopleidingen naast elkaar. De schooldirecties verwachten dat daar steeds meer samenwerking zal ontstaan. Nieuwe leerlingen werven ze samen.