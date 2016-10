Gouden Speld Martin Huisman

LEIDEN - Martin Huisman uit handen van wethouder Robert Strijk de gouden speld van de stad Leiden ontvangen. Hij kreeg de Gouden Speld uitgereikt ter gelegenheid van zijn afscheid als voorzitter van de commissie Ambulante Handel Leidse Markt. De laatste tien jaar was hij de voorzitter van deze commissie.

De gemeente Leiden noemt Huisman een zeer prettige gesprekspartner die altijd bereid was mee te denken en te helpen bij problemen op de markt.

,,Hij was een echte bruggenbouwer tussen de gemeente, de kooplieden, de horeca en de winkeliers. Eventuele problemen tussen klanten en kooplieden loste hij altijd netjes op. Hij ondersteunde daar waar nodig, de dienstdoende marktmeester. Hij was altijd bereikbaar voor de gemeente en hij kon zich ook heel goed verplaatsen in de positie van de gemeente’’, schrijft Leiden in een persbericht.