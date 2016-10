Onderzoek LUMC en Alrijne: Oudere bezoeker aan SEH extra onder de loep

Arno Massee Internist-ouderengeneeskunde Simon Mooijaart: ,,Bij dertig procent van de bezoekers aan de Spoedeisende Hulp verslechtert het functioneren.’’

LEIDEN/LEIDERDORP - Als 70-plusser naar de Spoedeisende Hulp (SEH) voor een bijvoorbeeld een gebroken arm? Niet alleen die arm gaat in het gips. Het LUMC bekijkt vanaf medio 2017 gelijk of er nog meer aan de hand is.

Door Marieta Kroft - 10-10-2016, 17:07 (Update 10-10-2016, 17:45)

,,We stellen deze mensen vragen over bijvoorbeeld hun geheugen en hun zelfredzaamheid thuis. Hierdoor kunnen we voorspellen hoe het de komende tijd met hem gaat. Zo nodig proberen we maatregelen te treffen of de behandeling aan te passen, eventueel in overleg met de huisarts’’,...