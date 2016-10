Leidse moskee eist rectificatie van Stegeman

LEIDEN - Islamitisch centrum Imam Malik is boos op Alberto Stegeman. De maker van het SBS 6-programma Undercover in Nederland wijdde zondagavond een uitzending aan polygame, religieuze huwelijken, die in Nederland bij wet verboden zijn. Hoewel de Leidse moskee inhoudelijk part noch deel aan het programma heeft, is deze meerdere keren in beeld.

Door Robert Toret - 10-10-2016, 17:10 (Update 10-10-2016, 17:43)

,,Onze goede naam wordt hiermee beschadigd. Wij eisen een rectificatie en overwegen verdere juridische stappen'', aldus bestuurslid Abdelhamid Bouzzit. Stegeman laat in een reactie weten zich van geen kwaad...