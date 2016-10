Ambulance in Wassenaar vaak te laat

archieffoto Spoedrit in Wassenaar.

WASSENAAR - Bij bijna zestien procent van de ambulanceritten in 2015 in Wassenaar werd de wettelijke aanrijtijd van 15 procent overschreden.

Door Marieta Kroft - 10-10-2016, 17:44 (Update 10-10-2016, 17:44)

Dat is te veel, vindt het gemeentebestuur. In een brief aan het ambulancevervoer RAV Haaglanden eisen B en W opheldering. Wassenaar heeft het ambulancevervoer geregeld met acht andere gemeenten in de Haagse regio.

Alleen in Midden-Delfland kwam de ambulance nog vaker te laat: bij ruim 16 procent van de spoedritten.

Wassenaar vraagt zich af waarom de aanrijtijden zo ver achterlopen ten opzichte van de rest van de regio Haaglanden. Het gemiddeld aantal overschrijdingen in de Haagse regio lag vorig jaar op 5,5 procent. ,,Wij willen dat onze inwoners minimaal de ambulancezorg krijgen waar ze wettelijk recht op hebben’’, aldus het Wassenaarse college.

Het beeld in Wassenaar wijkt niet veel af van de voorgaande jaren. In 2014 kwam bijna 13 procent van de ambulances te laat. In 2013 was dat bijna 14 procent. Ook toen lagen de percentages alleen in Midden Delfland hoger.