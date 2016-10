Vijf schone schermen tegen spoorherrie gewenst

Foto Hielco Kuipers Onder meer bij de spoorwegovergang Haagweg wil Leiden geluidsschermen.

LEIDEN - Op vijf nu nog onbeschutte plaatsen in Leiden zijn geluidschermen nodig, langs het spoor. En het moeten bovendien fraaie schermen zijn om te zien. Tenminste, dat stelt de gemeente in een rapport. Of spoorbeheerder Prorail er ook zo over denkt, wordt later dit jaar duidelijk.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 1:51 (Update 11-10-2016, 1:51)

In 2012 werd de Wet Milieubeheer van kracht. Daarin staan strenge normen over geluidsoverlast. Dat heeft gevolgen voor Leiden want er blijken vijf plekken langs het spoor te zijn waar nu nog geen schermen staan en waar dat wel zou moeten. En dan niet alleen vanwege de nieuwe voorschriften, maar ook omdat er plannen zijn voor de bouw van huizen of kantoren in de buurt van de treinrails.

De vijf zijn: aan weerszijden van station De Vink, de brug over de Oude Rijn bij Wernink en De Grote Vink, het viaduct over de Lage Morsweg, de Rijnzichtbrug en directe omgeving, en de spoordijk langs het wijk Transvaal.

Het vaststellen dat de decibelmeter fors uitslaat als een trein passeert, betekent nog niet dat er ook zeker schermen komen. In Transvaal bijvoorbeeld, waar in de bocht bij Rijnzichtstraat de nieuwe treinstellen hard piepen en kraken, wil Prorail eerst bekijken of het insmeren van de rails met een speciaal soort vet daartegen helpt. De smeerinstallatie wordt komend voorjaar neergezet. Wijkvereniging en gemeentebestuur zien liever schermen, maar Prorail heeft het laatste woord.

Leiden mag wel kiezen wat voor soort schermen er komen, zowel op onbeschutte plekken, als op plaatsen waar bestaande schuttingen aan vervanging toe zijn. In een nota daarover staat dat in de buurt van woningen er transparante objecten moeten komen. En dat geldt ook voor plekken waar je vanuit de trein uitkijkt op bekende Leidse monumenten. Waar de spoorbaan door bos of weiland trekt, moeten er begroeide schermen komen. En voor alle schuttingen geldt: het moet van een hoogwaardige architectonische vormgeving zijn.