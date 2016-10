Denk heeft in Leiden nog geen voet aan de grond

LEIDEN - Leiden is geen vruchtbare voedingsbodem voor Denk. In ieder geval kent niemand uit het bestaande politieke metier iemand die met de omstreden beweging sympathiseert of een overstap overweegt. ,,Ik zie liever een politieke partij die alle inwoners van Nederland omarmt en een ieder welkom heet om mee te doen’’, aldus SP-bestuurslid Mustafa Kus.

Door Loman Leefmans - 10-10-2016, 22:56 (Update 10-10-2016, 23:22)

Denk maakte de afgelopen dagen trots melding van het eerste raadslid van de partij. Alkmaarder Mohamed Keskin, afgesplitst van de PvdA, is toegetreden tot de club van oprichters en Kamerleden Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk. Bovendien verwacht de partijtop dat meer lokale en provinciale politici de komende tijd de overstap maken naar hun beweging. Denk heeft al een aantal domeinnamen op het internet gereserveerd zoals denkhaarlem.nl, denkhilversum.nl én denkleiden.nl. Daaruit kan worden afgeleid dat Denk een afdeling in Leiden wil opzetten en wellicht ook verwacht dat Leidse raadsleden willen overstappen.

De Denk-leiding kan dat niet bevestigen, het partijbureau meldt dat men het te druk heeft voor het beantwoorden van vragen. De Leidse PvdA-voorman Gijs Holla, verwacht in ieder geval niet dat er lokale partijgenoten naar Denk overlopen. ,,Ik heb er geen enkel signaal over gekregen.’’ Walter van Peijpe (GroenLinks) en Julian van der Kraats (SP) zien dat in hun Leidse afdelingen ook niet snel gebeuren. Als is dat volgens Van Peijpe wel ’iemands goed politiek recht.’

De controversiële beweging van Kamerleden Kuzu en Öztürk richt de pijlen vooral op PvdA-raadsleden, van Turkse komaf. Die zijn er in Leiden niet. In de raad zit wel D66’er Vahit Köroğlu. ,,Hoewel ik begrijp dat het stellen van deze vraag voortkomt uit de media-aandacht die er is voor Denk, ben ik toch een beetje teleurgesteld dat deze aan mij wordt voorgelegd. Al jaren zet ik mij met veel energie en plezier in voor Leiden en mijn idealen, die prima op hun plek zijn bij D66, waar ruimte is voor iedereen met een sociaal liberaal hart.”

Köroğlu vervolgt. ,,Door gebruik te maken van de diversiteit help je de samenleving vooruit. Als raadslid moet je er zijn voor iedereen en de taal van alle mensen spreken. Kortom: ik zou niet weten bij welke andere partij dan D66 ik op mijn plek zou zijn.’’