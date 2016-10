Omkeren rijrichting Langebrug naderbij

Altijd activiteit op de Langebrug.

LEIDEN - Het eenrichtingsverkeer op de Leidse Langebrug blijft bestaan. Maar het idee om de rijrichting om te draaien, wordt steeds serieuzer overwogen door de gemeente. Dat bevestigde verkeerswethouder Robert Strijk (D66).

Door Loman Leefmans - 10-10-2016, 21:00 (Update 10-10-2016, 21:00)

De Langebrug is al járen een bekende sluiproute dwars door het centrum en parallel aan de Breestraat. Kortom; ferme drukte in een smalle straat en van de achthonderd auto's die dagelijks over de Langebrug rijden - volgens een telling uit 2015- is meer dan de helft sluipverkeer. Wat fietsen en...