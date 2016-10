Alternatief villawijk kan in de prullenbak

archieffoto De geplande woningbouw ten noorden van de Kniplaan is omstreden.

VOORSCHOTEN - De inkt van het alternatieve plan van veertien natuur- en milieuorganisaties voor een villawijk in de Duivenvoordecorridor is nog maar net droog, of het kan alweer de prullenbak in.

Door Marieta Kroft - 11-10-2016, 9:16 (Update 11-10-2016, 9:18)

Coalitiepartijen VVD, CDA en ONS Voorschoten houden vast aan het oorspronkelijke plan voor huizen, laten ze in een persbericht weten. Woordvoerder Stan Dessens van de organisaties reageert teleurgesteld als hij het bericht leest. ,,Dit is onbehoorlijk gedrag, dorpspolitiek onwaardig. Donderdag tijdens de commissievergadering kreeg ik duidelijk signalen dat er interesse was.’’

Maandenlang studeerden de organisaties op alternatieven. Twee financieel onderlegde oud-wethouders Frank ten Have (de huidige voorzitter van de ondernemersvereniging) en Jan van Leeuwen rekenden de plannen door en meldden mogelijkheden te zien. Woensdag kregen de raadsleden het plan onder ogen. Maar de coalitiepartijen wijzen het af en vinden dat de gemeente Voorschoten moet doorgaan met de voorbereidingen voor woningbouw. Op 8 november besluiten B en W welke projectontwikkelaar zijn plan voor de nieuwe woonwijk verder mag uitwerken.

De coalitie voelt meer voor de verplaatsing van het benzinestation aan de Veurseweg, zodat op die plek een open groene verbinding kan ontstaan. Dessens: ,,Het is een luchtballon die zo wordt doorgeprikt. Dit kost ook geld. Bovendien is het tankstation maar dertig meter. Je bent er zo voorbij. De villawijk is vierhonderd meter.’’

Eigenaar Frank Huisman van het tankstation las erover in de krant en reageert laconiek. ,,Ik vind alles prima, zolang ze maar betalen. Verplaatsen kost zo acht, negen ton.’’

Oppositiepartijen D66, PvdA, GL en SP staan achter de veertien organisaties en schrijven in een gezamenlijke verklaring de verplaatsing van het benzinestation een ’afleidingsmanoeuvre te vinden, die nog kostbaar is ook’.