Politie zoekt na aanhouding eigenaar van gestolen fiets in Leiden

Foto: Facebook Politie

LEIDEN - In Leiden is onlangs een verdachte aangehouden. De politie meldt dinsdag dat de verdachte rond reed op een vermoedelijk gestolen fiets. Er wordt gezocht naar de eigenaar van het rijwiel.

Door Jan Balk - 11-10-2016, 10:09 (Update 11-10-2016, 10:09)

De politie meldt op Facebook dat de fiets vermoedelijk in de buurt van het Centraal Station bij de taxistandplaats is gestolen. Het gaat om een zwarte opoefiets van het merk Zuiderzee en het type Classic. Het Framenummer op de fiets is FC21146 of F021146.