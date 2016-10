Tuinbouwrevolutie begon in Leiden

foto hielco Kuipers Voedselhistorica Claudia Vandepoel houdt donderdag 3 november de PJ Bloklezing. ,,Het is echt een plezier om Hendrik van Oosten te lezen.’’

LEIDEN - Voedselhistorica Claudia Vandepoel kan niet anders dan enthousiast worden van de Leidse bloemist en kweker Hendrik van Oosten. Dagenlang heeft ze zich verdiept in zijn belangrijkste boek: ’De Neederlandschen Hof, beplant met Bloemen, Ooft en Orangerijen’ uit 1703. ,,Het is echt een plezier om te lezen’’, zegt ze. ,,Hij heeft een mooie stijl, een grote woordenschat en hij is heel vriendelijk voor de lezer. Je ziet het 17de-eeuwse landschap door zijn ogen. Het aardigste is: zijn adviezen zijn nog altijd bruikbaar.’’

Door Wilfred Simons w.simons@hollandmediacombinatie.nl - 11-10-2016, 10:52 (Update 11-10-2016, 10:52)