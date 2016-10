’Artsen horen je vaak wel, maar luisteren niet’

LEIDEN - Iedereen die wel eens een consult met een arts heeft gehad, zal het gevoel herkennen: de arts adviseert - over medicijnen, een andere leefstijl of een operatie. Maar is een advies wel werkelijk een advies, als patiënten niet weten welke andere mogelijkheden zij hebben? Dit dilemma loopt als een rode draad door het boek ’Nierfalen. Een ziek lichaam vraagt om een gezond verstand’ van Leiderdorper Lex Lesgever (87).

Door Wilfred Simons - 11-10-2016, 10:55 (Update 11-10-2016, 10:55)

Nu is Lesgever niet zomaar iemand. Als 12-jarige jongetje slaagde hij er...