Team met Leidse artsen vertrekt naar Tanzania

Marjolijn van der Eb overlegt met een Tanzaniaanse arts in de ziekenzaal. Veel kennis wordt op die manier overgedragen. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Marjolijn van der Eb uit Leiden wist het tijdens haar opleiding tot chirurg zeker: ze wilde arts worden in een ver land. ,,Ik had echt het beeld van Flying Doctors voor me: reizen, spanning en mensen helpen.’’ Als student kwam ze de net afgestudeerde vaatchirurg Michel Visser tegen. Ze werden verliefd en kregen drie kinderen, en het leven liep anders. ,,Ik ben aan de chirurgieopleiding begonnen om naar de tropen te gaan, maar dat wordt een dingetje met een gezin.’’