Universiteit exposeert deel van kunstcollectie

LEIDEN - Voor het eerst kan het publiek kennis maken met de collectie hedendaagse Nederlandse kunst van de Universiteit Leiden. Ter ere van het 200-jarige bestaan van het Prentenkabinet exposeert de universiteit in november een deel van haar grote verzameling grafiek, tekenkunst en fotografie.

Werken van onder andere Peter Kalkowsky, Kees Buurman en Inez Odijk zijn tussen 12 en 27 november te zien in de galerie van ARS aan de Pieterskerkgracht.

De tentoonstelling valt samen met de verschijning van het boek For Study and Delight, Drawing and Prints from Leiden University. Het boek geeft een overzicht van de kunstverzamelingen van de universiteit. Het wordt gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling op 12 november, 15.00 uur.