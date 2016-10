Prinses Beatrix komt ontbijten in de Leidse hortus

ANP

LEIDEN - Prinses Beatrix komt op maandag 7 november als beschermvrouwe van Jantje Beton naar de Leidse Hortus botanicus voor het Nationaal Schoolontbijt.

Door Annet van Aarsen - 11-10-2016, 14:00 (Update 11-10-2016, 14:11)

Prinses Beatrix woont de officiële opening bij waar scholieren van een Leidse basisschool samen ontbijten in de Hortus botanicus. Welke school daarvoor is uitgekozen, is pas eind deze week bekend. Na het ontbijt mogen de kinderen in de hortus spelen.

Tijdens Het Nationaal Schoolontbijt krijgen ruim 520.000 kinderen op meer dan 2.700 basisscholen les over gezond ontbijten. Voor het ontbijt zijn pakketten samengesteld die voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum.

De organisatie van het Nationaal Schoolontbijt koos dit jaar Jantje Beton uit voor een donatie. Deze stichting komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Prinses Beatrix is sinds 1980 beschermvrouwe van Jantje Beton.