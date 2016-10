SP bezorgd over werkdruk Leids onderwijs

LEIDEN - De werkdruk in het basis- en voortgezet onderwijs in Leiden is veel te hoog, concludeert de SP uit een enquête onder docenten. De partij verstuurde een vragenlijst aan alle schoolbesturen en kreeg 36 formulieren ingevuld retour. De partij spreekt van ’een schokkend beeld’, en is bang voor een afname van de kwaliteit van het onderwijs.

Door Janneke Dijke - 11-10-2016, 14:47 (Update 11-10-2016, 14:48)

Bijna alle leerkrachten die meededen aan het onderzoek vindt hun werk veel te zwaar. 34 van de 36 docenten geeft een negatieve omschrijving aan hun werkbelasting: ’voelt als topsport’, ’ik ben er nooit mee klaar’ en ’ik heb het gevoel alsof ik een trein probeer te halen, wat nooit lukt’. Volgens twintig van de 36 docenten komt dit door de invoering van passend onderwijs, waardoor meer kinderen op een gewone school blijven in plaats van naar het speciaal onderwijs gaan. Een aantal vindt dat ze te veel externe taken hebben. Elf docenten gaven aan eens een burn-out gehad te hebben, dertien zeggen er tegenaan te zitten. 24 mensen denken erover naar ander werk te zoeken.

Volgens veel docenten zou het een oplossing zijn om weer onderwijsassistenten in te voeren, als ondersteuning voor de leerkracht.