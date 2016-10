Leidse wetenschappers geven tv-colleges

LEIDEN - Twee Leidse wetenschappers geven volgende week college op televisie. Bart Schermer en Willemijn Aerdts vertellen tijdens de week van de privacy op NPO 3 over hun vak. De afleveringen maken onderdeel uit van de Universiteit van Nederland.

Drie jaar geleden begon de Universiteit van Nederland als online experiment. Het idee was dat iedereen gratis college kon volgen bij de beste wetenschappers van het land. Inmiddels zijn de in totaal 450 colleges samen tientallen miljoenen keren bekeken. De eerste vijf afleveringen op tv worden in de week van 17 oktober uitgezonden, rond 22.30.

Schermer vertelt maandag hoe algoritmen werken en waarom we computers niet altijd moeten vertrouwen. Aerdts gaat dinsdag in op de vraag of en hoe 9 van de 10 aanslagen worden voorkomen.