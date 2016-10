Wassenaar wil meer grip op ambtenaren

Archieffoto ANP Burgemeester Hoekema van Wassenaar houdt ’een wakend oog’ op de ontwikkelingen in de Leidse regio.

WASSENAAR - Het Wassenaarse gemeentebestuur moet voor 21 november een plan maken waardoor het meer grip krijgt op het met Voorschoten gedeelde ambtenarenapparaat.

Door Marieta Kroft - 11-10-2016, 16:00 (Update 11-10-2016, 16:00)

De raad van Wassenaar nam daarvoor maandag een motie aan. Hoe beter de ’Werkorganisatie Duivenvoorde’ functioneert, hoe minder argumenten er zijn voor een gemeentelijke fusie, zo luidt de achterliggende gedachte.

Wassenaar wil zelfstandig blijven, maar ziet allerlei bewegingen in de Leidse regio waarbij Voorschoten betrokken is. Wassenaar is bang in een eventuele fusiegolf mee te worden gesleept. Overigens wil Voorschoten ook zelfstandig blijven.

Burgemeester Jan Hoekema gaf aan welwillend te staan tegenover deze opdracht. ,,Beter functioneren kan altijd.’’ Ook beloofde hij een ’wakend oog’ te houden op de ontwikkelingen in de Leidse regio en de raad van Wassenaar er tijdig over in te lichten.

Overigens stemde de oppositie tegen de motie. De fracties van DLW, Hart van Wassenaar en WWW vinden dat de motie te veel gaat over het beter functioneren van het ambtenarenapparaat en missen een strategie over hoe de gemeente zelfstandig kan blijven.