Verdachte in gestolen auto betrapt op N11 bij Zoeterwoude

LEIDSCHENDAM - Bij Zoeterwoude reed in de nacht van maandag op dinsdag een gestolen auto over de N11. De achttienjarige automobilist sloeg bij het zien van de politie op de vlucht, maar reed later tegen een boom en kon daarom op de Stompwijkseweg in Leidschendam worden aangehouden.

Door Jan Balk - 11-10-2016, 16:14 (Update 11-10-2016, 16:16)

Het gestolen voertuig werd rond 03.35 uur ntdekt dankzij een zogenoemde ANPR-hit. Bij de Automatic Number Plate Recognition (ANPR) wordt een nummerbord door een camera gescand. Zo kan de politie er achter komen of een auto gestolen is.

De auto stond sinds zondag 9 oktober als gestolen geregistreerd na een diefstal in Amsterdam. Daarom nam de politie zijn positie in bij de snelweg op de afrit van de A4 met de N11. Toen het voertuig langsreed, volgde een achtervolging via Zoeterwoude richting Stompwijk. Na een eenzijdig ongeval tegen een boom aan de Stompwijkseweg in Leidschdam kwam het voertuig tot stilstand en vluchtte de verdachte te voet verder.

De bestuurder verstopte zich op de Stompwijkseweg naast een woning liggend op het dak van een schuur. Hij werd al snel ontdekt door een politiehond. Bij zijn aanhouding is de man in zijn arm en been gebeten. Hij werd daarom ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig is in beslag genomen. De verdachte zit inmiddels vast en wordt verhoord.