Terrein museum Voorlinden ’illegaal’

Foto DLW Parkeerterrein P2.

WASSENAAR - Het tweede parkeerterrein bij het onlangs geopende Museum Voorlinden in Wassenaar is illegaal, aldus wethouder Leo Maat. ,,Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’’

Door Marieta Kroft - 11-10-2016, 16:16 (Update 11-10-2016, 16:16)

Volgens Maat heeft de gemeente Wassenaar geen vergunning verleend voor de lap asfalt. ,,Er is zelfs geen aanvraag van de eigenaar van het museum (Joop van Caldenborgh, red.) binnengekomen. We hebben onmiddellijk nadat het parkeerterrein is aangelegd, de eigenaar aangeschreven.’’

Maat antwoordde op vragen van VVD-raadslid Jacob Jan Bakker in de raadsvergadering van maandag. Ook...