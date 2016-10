Imperium smaakvol en subtiel

LEIDEN - Als Imperium binnen het eigen theatertje een andere zaalopstelling creëert, is dat meestal een voorteken voor een bijzondere avond. Dat lijkt bijgeloof, maar dat past wel bij theater. Bovendien is het een soort wetmatigheid die ook nu weer blijkt te kloppen. Van ’Dames van de Beethovenstraat’ hebben regisseur en actrices een indrukwekkende voorstelling gemaakt. En dat is vooral toe te schrijven aan de smaakvolle en subtiele aanpak die consistent wordt volgehouden.

Door Wijnand Zeilstra - 11-10-2016, 17:02 (Update 11-10-2016, 17:41)

Vijf dames verzamelen zich in de feestzaal van het...