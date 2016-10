Rijnland staat met lege handen bij echte ramp

LEIDEN - De kans dat het gebeurt is heel klein – als het goed is komt het minder dan eens in de 10.000 jaar voor. Maar mocht het gebeuren dat de zeewering bij Katwijk, Noordwijk en het Westland het begeeft, dan staat het hoogheemraadschap van Rijnland met lege handen. Dat valt te lezen in het nieuwe calamiteitenplan van Rijnland.

Door Ruud Sep - 12-10-2016, 9:06 (Update 12-10-2016, 9:06)

Bij een noordwesterstorm van orkaankracht in combinatie met extreem hoog water op zee, bestaat de kans dat er op een zwakke plek een...