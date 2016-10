De vrijheid met dans te zeggen wat je voelt

foto maarten baanders Dansgroep eMOTION repeteert in sportzaal Zijlkwartier in Leiderdorp.

LEIDERDORP - In de Leidse regio is de belangstelling voor kunstbeoefening groot. Heilig Vuur volgt regiogenoten die zingen, dansen, acteren, schilderen of op andere wijze cultureel actief zijn. Vandaag: Dansstudio eMOTION in Leiderdorp.

Door Maarten Baanders - 12-10-2016, 10:00 (Update 12-10-2016, 10:00)

Het was of er een droom in vervulling ging. De danseressen van Dansstudio eMOTION werden dit jaar geselecteerd om op te treden in de landelijke Dance2Show in de Deventer Schouwburg. Choreografe en leidster van de groep Ilona Verhoogt was zeer vereerd. ,,Uit 1000 dansen in het hele land werden...