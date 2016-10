Rover: 'Verplaatsen Leids busstation slecht idee'

LEIDEN - Reizigersvereniging Rover blijft erbij dat het verplaatsen van het Leidse busstation niet goed is voor het openbaar vervoer.

Door Loman Leefmans - 11-10-2016, 21:32 (Update 11-10-2016, 21:32)

Bovendien snijdt het voornaamste argument van de gemeente geen hout. Volgens het stadsbestuur kan veel geld worden verdiend door op de huidige plek van de busperrons kantoren te bouwen.

Rover voert daartegen in dat op de locatie aan de andere kant van het treinstation waar de busstandplaats moet verrijzen, ook een hoge opbrengst door kantoorbouw kan worden bereikt.

Dat staat in een brief van Rover aan de gemeenteraad. Die moet dit najaar een besluit nemen. In de aanloop daarnaar wordt morgenavond een presentatie gegeven voor raadsleden over de beoogde verplaatsing.

Verhuizen

Volgens Rover gaat het niet alleen om geld. Op de beoogde plek voor de busperrons, tegenover de gebouwen van het LUMC, zijn ook extra faciliteiten nodig voor voetgangers en fietsers. Die ruimte is er niet.

Bovendien moeten lijnbussen in de nieuwe situatie, veel meer dan nu, gebruik maken van de Rijnsburgerweg. Dat levert opstoppingen op en dat is volgens Rover dus ’niet goed voor de lijnvoering.’

Het stadsbestuur hád een aantal jaar geleden al besloten dat het huidige busstation moet verhuizen. Maar diverse raadsleden, wijkverenigingen, Rover en ook het provinciebestuur vroegen zich af of dat wel een goed idee is. Daarom heeft momenteel een herijking plaats.

Smal

Wat Rover bovendien nog aanhaalt, is de brug bij de Turfmarkt die meer gebruikt gaat worden bij een verplaatst busstation. De brug bij de Nieuwe Beestenmarkt en Oude Vest is nu zo smal dat bussen er maar in een richting overheen kunnen rijden.

Als de bussen via het Schuttersveld gaan rijden is tweerichtingsverkeer op de brug nodig. Voor een forse verbreding van de brug is nog geen geld gereserveerd, merkt Rover op.

De reizigersclub is van plan met een meer diepgaande en uitgebreidere reactie te komen. Woordvoerder Hans van Dam hoopt dat de Leidse gemeenteraad voor die tijd ’geen onomkeerbare besluiten neemt.’