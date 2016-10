Man met ongeldig rijbewijs aangehouden in Roelofarendsveen

Foto: Facebook Politie

ROELOFARENDSVEEN - Op het Veenderveld in Roelofarendsveen is in de nacht van dinsdag op woensdag een 25-jarige bestuurder van een bestelbus aangehouden. Bij een controle bleek dat de Hagenaar niet over een geldig rijbewijs beschikte.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 8:14 (Update 12-10-2016, 8:14)

De politie meldt op Facebook dat de Hagenaar aangaf dat zijn rijbewijs thuis lag. Hij overhandigde daarom zijn ID-kaart. Bij controle bleek dat het rijbewijs van de man ongeldig was verklaard in 2015. Dit naar aanleiding van het rijden onder invloed van alcohol en het niet volgen van de daardoor opgelegde verplichte cursus.

Omdat uit de politiesystemen bleek dat de man op 4 oktober ook al was aangehouden voor dit feit is besloten het voertuig van de man in beslag te nemen. De verdachte zal zich moeten verantwoorden bij de rechtbank. De rechter zal beslissen of de man zijn voertuig terugkrijgt of niet.