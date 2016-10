Vrouw mishandeld en beroofd in kelder van flat in Leiden

LEIDEN - In de kelder van een flat aan de Jan Luykenlaan in Leiden is in de nacht van dinsdag op woensdag een 21-jarige vrouw mishandeld en beroofd van haar portemonnee. De politie is op zoek naar getuigen.

Door Jan Balk - 12-10-2016, 11:20 (Update 12-10-2016, 11:20)

Het slachtoffer werd rond 01.30 uur bij een kelderbox plotseling van achteren door een onbekende man hardhandig vastgepakt en geslagen. Nadat de dader de portemonnee van de vrouw wist te pakken, ging hij er in onbekende richting vandoor.

Het gaat om een man van ongeveer 19 tot 23 jaar oud met een normaal postuur. De man sprak Nederlands met een accent en hij droeg tijdens de beroving een witte sjaal en een korte dikke zwarte jas met capuchon. Verder had hij donkere handschoenen aan en was hij gekleed in een zwarte broek. Zijn kleding was voorzien van rode accenten.