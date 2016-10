Strijd rond bouw bij Lorentzschool nog niet gestreden

LEIDEN - Omwonenden van de Leidse Lorentzschool blijven strijden tegen verandering van het bouwplan voor appartementen naast de school. Ze vinden de voorgestelde aanpassingen, van 39 naar 69 appartementen op een groter bouwvlak, onacceptabel groot.

Door Binnert Jan Glastra - 12-10-2016, 13:46 (Update 12-10-2016, 13:46)

De grote vraag is of het wel klopt wat wethouder Paul Laudy (VVD, bouwen) beweert, namelijk dat het een particulier plan is dat de gemeente uiteraard goed zal toetsen. De grond is nog van de gemeente en de hele zaak zit al jaren in een impasse. De...