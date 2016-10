Groenlinks springt in de bres voor Goederaad Voorschoten

Foto LD De Vlietzaal in Voorschoten

VOORSCHOTEN - GroenLinks van Voorschoten is bezorgd over de toekomst van Sportinstituut Goederaad, nu de gemeente het Vlietzaalcomplex gaat verkopen.

Door Marieta Kroft - 12-10-2016, 14:24 (Update 12-10-2016, 14:24)

Aanvankelijk was de gemeente over de verkoop in gesprek met het sportinstituut, bestaande uit een fitnesscentrum en judoschool. De onderhandelingen liepen stuk toen B en W opeens besloten dat er voor de verkoop een kettingbeding voor onbepaalde tijd zou gelden. Dat betekent dat de eigenaar bij verkoop de winst altijd aan de gemeente moet terugbetalen. Goederaad wilde een kettingbeding van maximaal vijftien...