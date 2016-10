’Sterke associatie’ of niet?

Beeld uit Undercover in Nederland, SBS6 De Leidse moskee Iman Malik is boos dat het gebouw gebruikt wordt in een uitzending over illegale praktijken waarmee het niets te maken heeft.

LEIDEN - Islamitisch centrum Imam Malik uit Leiden kan weleens gelijk krijgen in de klacht tegen het programma Undercover in Nederland van SBS6, dat het moskeegebouw in beeld bracht tijdens een uitzending over illegale huwelijken in een heel andere moskee. Dat stelt Wouter Hins desgevraagd, bijzonder hoogleraar mediarecht aan de Leidse universiteit.

Door Binnert Jan Glastra - 12-10-2016, 14:31 (Update 12-10-2016, 14:31)

De moskee diende als achtergrond bij een gesprek met de Leidse juriste Machteld Zee over polygame huwelijken. Kan, maar dan had SBS6 volgens Hins wel duidelijk moeten maken dat het...