Camerabeelden niet genoeg voor celstraf

DEN HAAG/ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Steven D. (44) die twee weken geleden door het openbaar ministerie zes jaar cel hoorde eisen voor het neersteken van een 23-jarige Pool bij de Koningin Julianabrug op 13 juni in Alphen, is vrijgesproken door de rechtbank.

Door Jan Jaap Broekhuijsen - 12-10-2016, 15:26 (Update 12-10-2016, 15:26)

Camerabeelden konden volgens de Haagse rechtbank geen duidelijkheid verschaffen over de vraag of de diepe snijwond in de nek van het slachtoffer door verdachte was toegebracht met een mes, zoals het OM beweert.

De verdachte zelf zei dat wond tijdens de worsteling hooguit per ongeluk kon zijn ontstaan, door de scherpe rand van een verfrommeld bierblikje dat hij in zijn hand hield. Verder zag de rechtbank op de beelden dat juist het Poolse slachtoffer het gevecht was begonnen.

Twee getuigen die beweerden een mes gezien te hebben in de hand van verdachte, waren destijds dronken en kwamen uit het ’kamp’ van het eveneens beschonken slachtoffer, zodat de rechtbank hun verklaringen naast zich neerlegde.

Verveling

De Alphense draaideurcrimineel Steven D. hing die avond ’uit verveling’ beschonken op straat rond met de Polen. Op een gegeven moment brak er om nog steeds onduidelijke reden mot uit. „Alphen is van mij, ik ben een killermachine’’, zou het latere slachtoffer naar D. hebben geroepen.

Er ontstond een vechtpartij waarbij verdachte klappen kreeg van de Pool. Ze kwamen uiteindelijk beiden op de grond terecht. Even later was op beveiligingscamerabeelden van een Chinees restaurant en een café te zien hoe het slachtoffer wegliep en met zijn hand naar zijn eigen hals of nek tastte.

Daar bleek later een levensgevaarlijke wond te zijn ontstaan. Het OM verweet D. poging tot doodslag.

Terugval

De nu vrijgesproken Alphenaar zat vanaf 1998 diverse jarenlange celstraffen uit. Hij was een poosje drugsvrij maar kampte sinds begin dit jaar met een terugval, zei hij zelf, ook qua drankgebruik.