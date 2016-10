Gevangen roofvogels geen punt, in Leiderdorp

foto Leidsch Dagblad Een uil trok zondag veel bekijks bij tuincentrum Ranzijn.

LEIDERDORP - Leiderdorp peinst er niet over om roofvogeltentoonstellingen te verbieden. Afgelopen zondag had er een plaats, in tuincentrum Ranzijn aan de Willem Alexanderlaan. Wettelijk valt er niets tegenin te brengen. En dus laat de lokale politiek het erbij. ,,Hier ligt op dit moment geen taak voor de gemeenteraad’’, laat Frauke Joester van GroenLinks weten.

Door Loman Leefmansl.leefmans@hollandmediacombinatie.nl - 12-10-2016, 15:28 (Update 12-10-2016, 15:28)

Het ging bij Ranzijn om een groep van ongeveer tien uilen en roofvogels, van zeer uiteenlopende soort, omvang en pluimage. Ze zaten roerloos op lage plateautjes, hun poten met leertouwtjes gebonden, waardoor ze niet konden uitvliegen. Af en toe sloeg er een tevergeefs zijn vleugels uit. En af en toe maakte de aanwezige valkenier er een los die vervolgens met zijn scherpe klauwen op de dikke leren handschoen van de man plaatsnam. Waarna een korte rondgang volgde.

Het schouwspel speelde zich af tussen de aanbiedingen voor dierenvoer, bloembakken en tuinartikelen. Vrijwel alle bezoekers van Ranzijn, waar aan een gigantische uitbreiding wordt gewerkt, bleven er zondagmiddag staan kijken. Slechts een enkeling sprak er schande van.

De Dierenbescherming, bij navraag, uiteraard wel. ,,Als ze niet worden mishandeld, als er een officiële valkenier bij is en als het op particuliere grond gebeurt, is het wettelijk niet verboden’’, aldus woordvoerder Dik Nagtegaal. ,,Een tentoonstelling zoals in Leiderdorp, gebeurt wel vaker. Het is dus niet verboden, maar is het wenselijk? Roofvogels zoals uilen horen in het wild, lekker muisjes vangen in de nacht. Bovendien kun je je afvragen of ’mooi zitten’ niet ook een vorm van mishandeling is. Ook als ze het zijn gewend, levert de drukte door al die mensen er omheen, toch een stresservaring op.’’

Daarom zijn shows met roofvogels niet overal gewenst. Op het internet wemelt het van de gemeenten die ermee worstelen. In de Achterhoek had recent een handtekeningenactie plaats, in Den Helder en Ter Apel leidde het tot raaddiscussies en in het Noord-Hollandse Bergen werden de opvoeringen met gevangen roofvogels tot ongewenst verklaard. Want verbieden kan dus niet.

Bij Ranzijn, een keten met dertien vestigingen die zich hoofdzakelijk in Noord-Holland bevinden, is men zich van geen kwaad bewust. ,,Het gaat om een officiële valkenier die al jaren langs onze dertien vestigingen trekt’’, meldt een woordvoerster. ,,We overtreden geen enkele wet.’’

Mede daarom maakt de Leiderdorpse politiek zich weinig zorgen. Er speelde de afgelopen dagen weer eens een interne crisis en dan is er weinig interesse voor andere kwesties. ,,Hoewel wij erg van vogels houden gaat al onze aandacht nu ergens anders naar’’, meldt Hugo Langenberg van de Lokale Partij Leiderdorp. ,,Als het niet wettelijk is verboden, verwacht ik niet dat mijn partij ertegen is’’, voorspelt Willem Joosten van de VVD. En uit de mailreactie van PvdA’er Olaf McDaniel blijkt dat hij het onderwerp maar matig interessant vindt. ’Ik was niet op de hoogte van de show en ben er dus niet geweest. Ik kan er dus ook geen recensie over schrijven’.

Dat ligt anders bij John de Hoorn, nota bene directeur van vogelpark Avifauna. Hij vindt vogelshows toelaatbaar waarbij het natuurlijk gedrag van vogels wordt vertoond, zo liet hij eerder aan deze krant weten. Maar demonstraties met ’opzitten’ en van hand tot hand vliegen, mogen wat hem betreft worden verboden. Toch hoeft een volgende roofvogeltentoonstelling bij Ranzijn daarvoor niet te vrezen.