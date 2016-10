Da Vinci College speurt met leerlingen naar Leids verleden

LEIDEN - Vrijwel elke middelbare school kent ze: projectweken. De gewone vakken maken plaats voor een themaweek waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld. Op het Da Vinci College Lammenschans kozen vorig jaar twee leraren voor het thema ’Leiden’. Dat is zo’n succes, dat de andere drie afdelingen hun voorbeeld volgen. „Dit is zo’n leuk onderwerp. Hier gaan we voorlopig nog wel even mee door.”

Door Janneke Dijke - 12-10-2016, 16:09 (Update 12-10-2016, 16:09)

Wiskundeleraar Evert Schreuder is een rasechte Leidenaar, met wortels in de lakenindustrie. Docent Nederlands en geschiedenis Maaike de...