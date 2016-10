Winkels als hart en ziel van de wijk

LEIDEN - Winkelstraten en -centra in de Leidse buitenwijken moeten het sociale hart van de desbetreffende buurten worden. Met niet alleen winkels, maar ook met een schone omgeving en plekken waar bijvoorbeeld eenzame ouderen kunnen samenkomen.

Door Loman Leefmans - 12-10-2016, 21:02 (Update 12-10-2016, 21:20)

Dat plan is afkomstig van de Leidse PvdA-fractie, die later dit jaar met meer details daarover komt en daarbij ook meldt hoe het moet worden betaald. ,,Waarom wordt het kernwinkelgebied in het centrum op zondag wel schoongemaakt en de wijkwinkelcentra niet?’’, zo vraagt raadslid Abdelhaq Jermoumi...