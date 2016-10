Nationale archeologiedagen in de Leidse regio

REGIO - Het verleden wordt komend weekeinde tijdens de Nationale Archeologiedagen ook in de Leidse regio tot leven gebracht. De vier leukste activiteiten op een rij.

Door Sabrina Oldenburger - 13-10-2016, 9:00 (Update 13-10-2016, 9:00)

Meevaren op Romeins schip

Een replica van het Romeinse patrouilleschip Victoria vaart voor het eerst in Nederland. De afvaart is morgen om 10.30 uur in het Prins Hendrikkanaal in Katwijk. Bezoekers mogen daarna een stuk meeroeien. Aan boord vertellen verklede acteurs over de Romeinse geschiedenis. Het schip doet zaterdag en zondag Leiden aan. Na het weekeinde vaart het schip richting Woerden. Het traject is in totaal vijftig kilometer.

De vaartijden, route en prijzen: romeinen.nu.

Zelf voor archeoloog spelen

In het Archeologiehuis in Alphen kunnen kinderen met een metaaldetector op zoek naar spannende voorwerpen in de grond. Volwassenen kunnen ondertussen leren wat ná het opgraven met de vondsten gebeurt.

Zaterdag en zondag, Archeonlaan 1 in Alphen. Entree: gratis

Booronderzoek op strand Katwijk

Onderzoeksbureau RAAP uit Leiden gaat morgen booronderzoek uitvoeren op het strand in Katwijk. Uit recent onderzoek blijkt dat de monding van de Oude Rijn in de Romeinse tijd vermoedelijk net ten noorden van de Uitwatering heeft gelegen. De onderzoekers hopen daarover met boringen meer zekerheid te krijgen. Tussen 12.00 en 16.00 uur kunnen geïnteresseerden meekijken en vragen stellen. Vooraf aanmelden hoeft niet. Het onderzoek wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland.

Historische Pokémonroute

In Leiden kunnen Pokémonfans een route langs historische Leidse monumenten volgen. Onderweg wacht Pikachu. Uiteraard krijgen bezoekers ook informatie over de diverse bezienswaardigheden.

Zaterdag en zondag. De wandeltocht begint bij het Rijksmuseum van Oudheden.

Verdwenen land ontdekken

Bij molen De Geregtigheid in Katwijk kunnen bezoekers archeologische vondsten bewonderen. Ook hangt er een zeil waarop door molenaar Jack Bouma circa 500.000 jaar geschiedenis van de aarde en het klimaat op is geschilderd.

Vrijdag tot en met zondag, Valkenburgse weg 7 te Katwijk. Entree: gratis

Het volledige programma en openingstijden zijn te vinden op nationalearcheologiedagen.nl.