Zwammerdamschepen ’thuis’

Foto Jordy Kortekaas Onder het waakzaam oog van het legioen keren de oude schepen terug naar de Rijnstreek.

ALPHEN AAN DEN RIJN - „Dit is een grote dag voor de Nederlandse archeologie”, straalt archeoloog Tom Hazenberg. Het had wat voeten in de aarde, 45 jaar geleden zelfs letterlijk. Maar de tweeduizend jaar oude Romeinse Zwammerdamschepen zijn eindelijk weer ’thuis’.

Door Robert Toret - 12-10-2016, 19:56 (Update 12-10-2016, 19:56)

Woensdagmiddag werden zes containers met gerestaureerde scheepsresten vanuit het Rijksdienst-depot in Lelystad, waar ze al die tijd opgeslagen lagen, naar het Archeon verhuisd. Daar zal de komende jaren gewerkt worden aan de reconstructie van de bijzondere archeologische vondsten, die tussen 1971...