Man opgepakt voor betasten kinderen tijdens Leidens Ontzet

Foto: archief ANP

LEIDEN - Een 39-jarige man uit Leiden is onlangs door de politie opgepakt. Hij zou kinderen hebben betast in de omgeving van het Stationsplein in zijn woonplaats tijdens Leidens Ontzet.

Dat heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De man werd maandag 3 oktober rond 14.45 uur aangehouden op het Stationsplein. Getuigen die hadden gezien dat de man aan kinderen zat hadden hem vastgehouden tot de politie arriveerde.

In een persbericht over de zaak doet de politie de volgende oproep: „De politie is op zoek naar mogelijke slachtoffers en of getuigen die op maandag 3 oktober in de omgeving van het Stationsplein zijn geconfronteerd met een man, die zich tijdens de viering van het Leidens Ontzet in de binnenstad van Leiden, schuldig heeft gemaakt aan onzedelijke handelingen bij kinderen. Uit politieonderzoek is naar voren gekomen dat een moeder van een 6 tot 8 jaar oud meisje bij de kermisattractie "eendjes vangen" is geconfronteerd met de verdachte. Het meisje was gekleed in een jurkje met bloemen. Verder is uit onderzoek gebleken dat een mevrouw bij de kermisattractie “Super Mouse” getuige is geweest van het onzedelijk gedrag van de verdachte ten opzichte van een ander minderjarig kind. De politie komt graag in contact met deze getuigen”.

Slachtoffers en getuigen kunnen contact opnemen met het Team Zeden van de Politie Eenheid Den Haag via 0900-8844. Anoniem kan contact op worden genomen via 0800-7000.

