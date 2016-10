Bij Noordwijkers aan de muur

Ibiza, Barrio de la Pena van A.J. Zwart. Bekijk Fotoserie

NOORDWIJK - De een vond een schilderij in de vuilnisbak, de ander kon een portret van oma kopen: achter veel van de werken die de komende tijd in het Museum Noordwijk te zien zijn, schuilt een bijzonder verhaal.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 14-10-2016, 5:34 (Update 14-10-2016, 5:34)

De tentoonstelling ’Bij Noordwijkers aan de muur’ gaat, de naam zegt het al, over werk dat bij Noordwijkers in huis staat of hangt. In het museum ligt een boek met het verhaal achter de werken, maar wie welke kunst in bezit heeft, dat blijft anoniem. Sommige werken zijn van grote waarde, dan is het natuurlijk niet handig als iedereen ze weet te vinden. Toch vermoedt Jaques Dekker van de tentoonstellingscommissie dat bezoekers nieuwsgierig genoeg zijn om te gaan raden van wie welk schilderij is. ,,Het Museum Noordwijk is van en voor Noordwijkers en dat willen we met deze tentoonstelling uitstralen. Hoewel bezoekers van buiten de gemeente uiteraard ook van harte welkom zijn.”

Wat er de komende tijd hangt is zeer divers. ,,Net zoals de inwoners van Noordwijk dat zijn. Er zijn echte Noordwijkse volkskunstenaars te zien, maar ook werk uit Afrika en bijvoorbeeld Duitsland.” Veel van de schilderijen tonen typische badplaatstaferelen als visserbootjes op zee.

Willempje

Een bijzondere is de Noordwijkse Willempje, een olieverfschilderij van Jan Kleintjes. Willempje van Duivenboden werd in Noordwijk geboren in 1889 en was de dochter van Maarten Jacobszn van Duivenboden, een zeeman, en Johanna Plug. Ze kwam direct na haar lagere schoolperiode in dienst bij Huis ter Duin, waar ze geportretteerd werd door de schilder die daar op dat moment als gast verbleef.

Geheel bij toeval stuitte de eigenaar op het schilderij van Willempje en herkende het geportretteerde meisje als de oma van zijn vrouw. Het schilderij werd geveild, de eigenaar bood geld, maar een ander bood net iets meer. Willempje glipte uit zijn vingers, maar de Noordwijker gaf niet op. Hij schreef de vrouw die het winnende bod had gedaan een mail die zijn uitwerking niet miste. De vrouw besloot dat Willempje beter bij haar familie in Noordwijk paste. De man betaalde alsnog het verkoopbedrag van de veiling en Willempje kon ’naar huis’.

Een abstract werk van Bram Bogart uit begin jaren vijftig heeft bijzondere waarde voor een andere Noordwijker. Het was namelijk het eerste moderne werk dat zijn ouders kochten. De ouders van Bogart (die zelf in Parijs zat) woonden in Delft. Elke maand fietste de hele familie naar Delft om tien euro te overhandigen, tot het schilderij was afbetaald.

Vlikobak

Ook Ibiza, Barrio de la Pena van A.J. Zwart heeft een bijzonder verhaal. Dat schilderij werd namelijk door de eigenaar uit een Vliko-bak gevist. Hij besloot zich te ontfermen over het werk, dat voor oud vuil was achtergelaten. Het verhaal krijgt nog een extra bijzonder tintje. De zoon van de gelukkige vinder was namelijk op vakantie geweest en een van zijn foto’s toonde bij toeval precies hetzelfde als het schilderij: Barrio de la Pena.

De tentoonstelling is te zien tot en met 27 januari.