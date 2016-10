Leidse Schouwburg decor van muzikaal festival

Matt Winson speelt morgenavond in de Leidse Schouwburg.

LEIDEN - In alle uithoeken van de Leidse Schouwburg klinkt vrijdagavond muziek. Van de theaterzaal tot de foyer en de directiekamer.

Door Theo de With - 13-10-2016, 13:24 (Update 13-10-2016, 13:24)

Het gaat om het festival Peel Slowly and See. Dit festival is destijds in het leven geroepen door Leidenaar Mark Siera en een aantal van zijn vrienden, die platenzaak Velvet als thuisbasis hebben. ,,We willen de veelzijdigheid van de popmuziek laten horen.’’

Het festival leidt een zwervend bestaan. Na het Imperiumtheater, Q-bus, Scheltema en Gebr. de Nobel is nu voor de tweede keer de keuze op de Leidse Schouwburg gevallen. ,,Het gebouw heeft een bijzondere sfeer en er zijn goede technici in dienst. Het is fijn dat we zoveel plekken in het pand kunnen gebruiken. Daardoor kun je ook een echt festivalgevoel creëren.’’

Megasterren

De hoofdact is I Am Kloot. ,,In Engeland zijn zij echt megasterren’’, weet Mark Siera. ,,Bij ons doet zanger John Bramwell een solo-optreden. Hij speelt oud en nieuw werk en lardeert dat met verhalen. Om de kosten te drukken slaapt hij bij mij thuis.’’

Met een beperkt budget is het toch gelukt om tien acts te boeken voor Peel Slowly and See, vernoemd naar de legendarische door Andy Warhol ontworpen LP-hoes van The Velvet Underground.

Wegrestaurant

Het festival wordt verder gevuldmet het mysterieuze Blackie & The Oohoos uit Vlaanderen, de indierock van The Yukon Club, de neoklassiek van Duitse violist Alex Stolze, liederen op teksten van Gerard Reve door De Avonden, droomfolk van Matt Winson, absurd theater van mcKassettt, shoegaze van Torii, rock van het Britse Tandem Felix en wegrestaurantcountry van Henk & Melle.

Peel Slowly and See, vrijdag 14 oktober, 19.30 uur, Leidse Schouwburg, Leiden, kaarten à 20 euro via website van schouwburg of bij Velvet Music.