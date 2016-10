Petitie voor langere tunnel Rijnlandroute

LEIDEN - De Wijkraad Stevenshof heeft een petitie opgezet voor een langere tunnel van de Rijnlandroute.

De wijkvereniging denkt dat dit niet alleen technisch en financieel haalbaar is, maar ook de al lopende aanbestedingsprocedure procedureel niet hoeft te verstoren. Dit omdat het tracé ten zuiden van de Leidse wijk niet verandert, maar slechts een langer deel ervan onder de grond zou komen te liggen. ,,Dat hebben we met juristen helemaal uitgeplozen. Hooguit duurt het een paar maandjes langer, maar de procedure hoeft niet opnieuw.’’ Het alternatieve plan is te vinden op wijkraadstevenshof.nl , de petitie op petitie24.nl.