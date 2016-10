Andere koers voor Bart Wirtz

Foto Casper Faassen Bart Wirtz: ,,Wat ligt er onder de oppervlakte?’’

LEIDEN - Twee zangeressen, een rapper, elektronische piepjes en knarsjes. Op zijn nieuwe album lijkt de Leidse saxofonist Bart Wirtz een radicaal andere weg te zijn ingeslagen. ,,Dat valt wel mee’’, zegt hij. ,,Ik speel nog steeds jazz. Alleen heb ik nu iets gemaakt dat ik zelf heel gaaf vind.’’

Door Theo de With - 13-10-2016, 13:31 (Update 13-10-2016, 13:31)

Nieuwe album Leidse saxofonist met zang, rap en elektronica

De cd ’Beneath the surface’ is een paar dagen geleden verschenen en de reacties zijn enthousiast. Er zijn al een paar lovende recensies verschenen. ,,Het is altijd spannend. Mijn vorige twee cd’s waren echte jazzplaten.’’

En die bleven bepaald niet onopgemerkt. Voor het album ’iDreamer’ ontving hij zelfs een Edison. Eén track daarvan, het nummer ’Evolution of the innocent’ kwam op een speellijst van Spotify terecht en werd vervolgens meer dan drie miljoen keer gestreamd. Het getuigt op zijn minst van lef om dan deze succesvolle muzikale koers te verleggen.

Groepsproces

,,Ik wilde een plaat maken die heel erg van nu is en dicht bij mezelf blijft. Vooraf had ik wel een aantal ideeën, maar ik heb eerst een nieuwe band geformeerd en het bedenken van nieuwe nummers is echt een groepsproces geweest.’’

Opvallend is de medewerking van de Britse rapper Soweto Kinch aan twee nummers op het nieuwe album. ,,Ik had hem als saxofonist zien spelen op een festival en toen bleek hij ook nog waanzinnig goed te kunnen rappen. Ik ben gewoon fan van hem. Met zijn inbreng ben ik waanzinnig blij.’’

Zangeressen

Ook de zangeressen Ntjam Rosie en Ai Ming Oei zijn op twee tracks te horen. De vocale inbreng is daardoor veel groter dan op zijn eerdere albums. ,,Het was nog een hele toer om er één geheel van te maken. Soms klinkt er jazz, soms klinkt er rap. Maar uiteindelijk is het wel gelukt.’’

Het album is grotendeels in Brussel opgenomen. De studio is gevestigd in dezelfde straat als waar een week later terreurverdachte Abdeslam Salah werd opgepakt. ,,Het was een toffe jazzstudio. In Utrecht en in de Nieuwplaatz in Leiden hebben we later nog wat puntjes op de i gezet. Dat ging prima, maar het wordt toch eens hoog tijd voor een professionele opnamestudio in Leiden. Daar zouden veel bandjes mee gebaat zijn.’’

Platenlabel

Voor deze cd heeft Bart Wirtz een eigen platenlabel opgericht: iDreamer Records. ,,Ik heb nu alles in eigen hand. Bij een grotere maatschappij is dat niet zo. Aan die drie miljoen streams van mijn nummer op Spotify heb ik weinig overgehouden. En nee, ik heb niet de ambitie om muziek van anderen uit te brengen.’’

Wel kon hij nu bevriend kunstenaar en fotograaf Casper Faassen inschakelen voor de fotografie. ,,Hij begrijpt het thema. Wat ligt er onder de oppervlakte? Dat zie je in zijn werk en hoor je in het mijne.’’

’Beneath the surface’, de nieuwe cd van Bart Wirtz, is verschenen bij iDreamer Records. Hij geeft zaterdag 16 oktober om 17.00 uur een instore-optreden bij Velvet Music aan de Nieuwe Rijn in Leiden. Verder concerten in Dordrecht, Eindhoven, Rotterdam, Enkhuizen, Utrecht en Breda.