Leiden aan kop in patisseriewedstrijd Gouden Gard

LEIDEN - De winnaars van de Gouden-Gardwedstrijden voor mbo-leerlingen in de patisserie leren of werken allemaal in Leiden en omgeving. De wedstrijd werd deze week gehouden in Vianen.

Door Janneke Dijke - 13-10-2016, 16:13 (Update 13-10-2016, 16:14)

De Gouden Gard 2016 is voor Lotte Dierick, student aan het Summa College in Eindhoven. Ze werkt bij De Patissier in Oegstgeest. De tweede prijs, de Zilveren Gard, is gewonnen door Marlon Koning, leerling van ROC Leiden. Hij werkt bij Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Hij won ook de Social Media Prijs. Lotte Bode, leerling van het ID College, kreeg de Bronzen Gard. Zij is werkzaam bij patisserie Soetenso in Leiden en bij Hop en Stork in Den Haag. De Gouden Gard is een wedstrijd voor patissiers en banketbakkers die bijna of net klaar zijn met hun opleiding.

Voor leerlingen die net begonnen zijn is er de Talentenprijs. Deze werd gewonnen door Bas Klarenbeek, een leerling van het Horizon College in Noord-Holland die bij leerbedrijf Huize van Wely werkt (met onder andere een vestiging in Noordwijk). Hij won ook de Consumentenprijs.

Volgens de jury wordt het niveau elk jaar hoger.