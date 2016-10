Van Oekels vieren hun popquiz-jubileum

ZOETERWOUDE - De popquiz van het Groene Hart viert z’n twaalfenhalfjarig jubileum. En dat, terwijl de Zoeterwoudse quizclub eigenlijk nog maar tien jaar bestaat.

Door Laura Heerlien - 14-10-2016, 7:00 (Update 14-10-2016, 7:00)

,,Daarmee kun je meteen een beetje inschatten hoe we in elkaar steken”, merkt Piet-Hein van der Ploeg op. Van der Ploeg is de ’spreekstalmeester’ van de groep vrienden die de quiz organiseert. ,,We zijn allemaal gek van muziek en willen dat delen met andere mensen. Daarbij hebben we allemaal een taak. Ik presenteer.”

Van Oekel’s discohoek, noemen ze zich, naar het befaamde tv-programma uit de jaren zeventig. ,,In 2007 zijn we begonnen, maar we er dus een twaalfenhalfjarig jubileum van gemaakt, omdat onze popquiz altijd een thema heeft en twaalfenhalf zich daar beter voor leent. Koperen bruiloft, bruidspaar, je kunt er van alles bij verzinnen.”

De popquiz van het Groene Hart is niet zomaar een popquiz. ,,Bij ons is het veel meer dan ’raad het plaatje’. Zo hebben we een keer op elk tafeltje een Ikea-gids neergelegd en nummers laten horen die verwijzen naar iets uit die gids. Ons nummer van Billy Ocean was een makkelijke, dat was natuurlijk de Billy-kast, maar had jij ’Ik dans dus ik besta’ van het Goede Doel geweten? Ikea heeft dus ook een Besta-kast!

Wie de meeste Ikea-vragen goed had won bitterballen. De bitterballen zijn traditie bij ons. Tijdens de komende quiz is die ronde er ook weer bij.”

10 december is het weer tijd voor de popquiz in Zoeterwoude-Dorp, traditioneel in café De Meester. ,,We deden het ook lang in Rijnegom in Zoeterwoude Rijndijk, maar ja, dat café bestaat natuurlijk niet meer.”

Tijdens de popquiz van het Groene Hart worden vooral nummers gedraaid die ooit in de top veertig hebben gestaan. Niet te obscuur, niet te moeilijk. ,,Je hoeft niet alles goed te hebben, maar het is wel het leukst als je de nummers op z’n minst herkent.”

Voor Van der Ploeg en de zijnen is het elke keer weer een uitdaging om originele vragen te bedenken. Potten bier en bitterballen zorgen gelukkig voor veel inspiratie tijdens de brainstormsessies. ,,De voorpret is misschien nog wel het leukste van alles.”