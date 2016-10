Huisartsen Rijnland over hoge werkdruk: ’Van vinkjes naar vertrouwen’

Archieffoto ANP Huisartsen voelen zich ratjes die steeds harder moeten lopen, zonder dat ze een mooier hokje krijgen.

LEIDEN - Meer patiënten die meer aandacht vragen. En intussen moeten ze ook nog eens allerlei ’kwaliteitsformulieren’ afvinken. Huisartsen in de Leidse regio herkennen zich in de alarmerende noodkreet van de Leidse huisarts Walter Schrader, op 1 oktober in deze krant. „We moeten van vinkjes naar vertrouwen”, zegt voorzitter Helen Silvius van de Huisartsenvereniging Rijnland. „Voor de patiënt en voor de dokter. Want die worden daar allebei beter van.”

Door Marieta Kroft - 15-10-2016, 6:44 (Update 15-10-2016, 6:44)

